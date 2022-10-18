مجلس النواب اللبنانى يعقد جلسة لانتخاب أمينى سر فى بداية دور انعقاد أكتوبر

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس النواب اللبنانى برئاسة نبيه برى جلسة عامة إجرائية للمجلس النيابى، صباح اليوم الثلاثاء لانتخاب أمينى سر وثلاثة مفوضين، على أن يعقد جلسة تشريعية عقب انتهاء الجلسة الإجرائية.





تنص المادة 32 من الدستور اللبنانى على أن يجتمع المجلس فى كل عام فى عقدین عادیین، حيث يبدأ العقد الأول یوم الثلاثاء الذى یلى الخامس عشر من شهر مارس وتتوالى جلساته حتى نهایة شهر مايو، فيما يبدأ العقد الثانى یوم الثلاثاء الذى یلى الخامس عشر من شهر أكتوبر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة، فيما تنص المادة 44 من الدستور على أن ينتخب المجلس فى أول جلسة بعقد أكتوبر أمینی سر بالاقتراع السرى وفقاً للغالبیة.

من المقرر أن تنعقد جلسة عامة تشريعية عقب الانتخابات فى ذات اليوم، وذلك لمناقشة عدد مشروعات القوانين وعلى رأسها مشروع قانون "السرية المصرفية" الذى أقره مجلس النواب فى وقت سابق هذا العام ورده رئيس الجمهورية اعتراضا على عدد من بنوده.

كما يناقش المجلس مشروع قانون متعلق بقرض مقدم من البنك الدولى للحكومة اللبنانية بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح.

تأتى الجلسة التشريعية قبل يومين من الجلسة النيابية التى دعا لها رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى لتنعقد يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تعثر الانتخاب فى الجلستين السابقتين.