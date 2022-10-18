تنص المادة 32 من الدستور اللبنانى على أن يجتمع المجلس فى كل عام فى عقدین عادیین، حيث يبدأ العقد الأول یوم الثلاثاء الذى یلى الخامس عشر من شهر مارس وتتوالى جلساته حتى نهایة شهر مايو، فيما يبدأ العقد الثانى یوم الثلاثاء الذى یلى الخامس عشر من شهر أكتوبر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة، فيما تنص المادة 44 من الدستور على أن ينتخب المجلس فى أول جلسة بعقد أكتوبر أمینی سر بالاقتراع السرى وفقاً للغالبیة.
من المقرر أن تنعقد جلسة عامة تشريعية عقب الانتخابات فى ذات اليوم، وذلك لمناقشة عدد مشروعات القوانين وعلى رأسها مشروع قانون "السرية المصرفية" الذى أقره مجلس النواب فى وقت سابق هذا العام ورده رئيس الجمهورية اعتراضا على عدد من بنوده.
كما يناقش المجلس مشروع قانون متعلق بقرض مقدم من البنك الدولى للحكومة اللبنانية بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح.
تأتى الجلسة التشريعية قبل يومين من الجلسة النيابية التى دعا لها رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى لتنعقد يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تعثر الانتخاب فى الجلستين السابقتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب اللبنانى يعقد جلسة لانتخاب أمينى سر فى بداية دور انعقاد أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.