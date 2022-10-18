كورونا فى الجزائر.. تسجيل هذا العدد من الإصابات خلال يوم

جدة - نرمين السيد - كورونا فى الجزائر

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى الإصابات بـ كورونا بلغ 270 ألفا و757 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و367 شخصا، كما ظل العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية، مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.