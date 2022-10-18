العالم اليوم - أوكرانيا تستعيد عشرات المقاتلات في صفقة تبادل أسرى مع روسيا

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تستعيد عشرات المقاتلات في صفقة تبادل أسرى مع روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:24 صباحاً - أعلنت السلطات الأوكرانية، يوم الاثنين، تحرير 108 نساء، غالبيتهنّ عسكريات، في عملية جديدة لتبادل الأسرى مع موسكو التي قالت من جهتها إن كييف أطلقت بموجب هذه الصفقة سراح 100 أسير.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام: "حصل اليوم تبادل جديد واسع النطاق لأسرى حرب. إنها عملية تبادل مؤثرة ومميزة فعلا: لقد حرّرنا 108 نساء من الأسر".

وفي كلمته اليومية قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن "96 (من الأسيرات اللواتي شملتهن عملية التبادل) هن عسكريات، بينهن 37 تمّ إجلاؤهن من آزوفستال، والـ12 الباقيات هن نساء مدنيات".

وتوجّه زيلينسكي بالشكر إلى "كلّ الذين ساهموا في هذا النجاح"، مؤكّدا أنه "كلّما ازداد عدد الأسرى الروس لدينا كلما تمكنّا بشكل أسرع من تحرير أبطالنا".

وبحسب يرماك فإنه من بين النساء المفرج عنهن، أمّهات وبنات احتجزن معا، مضيفا أن 37 منهن استسلمن في منشأة آزوفستال للصلب في ماريوبول.

وأظهرت صور نشرها يرماك عشرات النساء، البعض منهن يرتدين معاطف وبزات عسكرية، يترجّلن من حافلات بيضاء.

وأوضح يرماك أن بعض هؤلاء النساء المحررات محتجزات من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا منذ 2019 بسبب "مواقفهن المؤيّدة لأوكرانيا".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية حصول عملية التبادل، مشيرة إلى استعادتها 100 شخص من بينهم "72 بحّارا من سفن مدنية روسية احتجزتهم كييف منذ فبراير 2022".

وبحسب المصدر نفسه، فإن أوكرانيّتين شملهما اتفاق التبادل "رفضتا طواعية العودة إلى أوكرانيا معربتين عن رغبتهما في البقاء في روسيا".