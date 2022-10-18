العالم اليوم - الكرة الذهبية.. الترتيب النهائي لأفضل 10 لاعبين عالميا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:24 صباحاً - بعد أن حقق الفرنسي كريم بنزيمة جائزة الكرة الذهبية، مساء الاثنين، كشفت "فرانس فوتبول" عن الترتيب النهائي لأفضل 10 لاعبين بالعالم لموسم 2021-2022.

وجاء بنزيمة بالمركز الأول، كما كان متوقعا، بعد موسم استثنائي قاد خلاله فريقه ريال مدريد لتحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وحلّ النجم السنغالي ساديو ماني بالمركز الثاني، بعد موسم تألق فيه دوليا، وقاد منتخب السنغال لنهائيات كأس العالم، ولقب كأس أمم إفريقيا.

أما "الفنان" البلجيكي كيفن دي بروين فحل ثالثا، بعد أن قاد فريقه مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء "هداف أوروبا" روبرت ليفاندوفسكي رابعا، بينما حل النجم المصري محمد صلاح خامسا في الترتيب.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 لاعبين بالعالم وفقا لجائزة الكرة الذهبية: