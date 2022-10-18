البحرين وسلطنة عمان يؤكدان تضامنهما مع السعودية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان الخارجية البحرينية رفض المملكة القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك + أو اعتباره انحيازًا فى صراعات دولية. وأعربت البحرين عن تقدير المملكة للمبادرات السعودية المتزنة لترسيخ الأمن والسلام فى المنطقة والعالم، ودعم الاستقرار الاقتصادى العالمى والتوازن فى السوق النفطية الدولية. ومن ناحية أخرى، أكّدت وزارة الخارجية بسلطنة عمان وفقا لوكالة الأنباء العمانية عن متابعة سلطنة عُمان للأصداء الدولية الناجمة عن قرار أوبك بلس المتعلق بتخفيض جزئى لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء فى المجموعة، مؤكدة دعمها لهذا القرار المبنى على اعتبارات اقتصادية وعلى معطيات العرض والطلب، وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمى، بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.

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