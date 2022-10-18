رئيس النواب الأردنى: القضية الفلسطينية هى المركزية فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالكريم الدغمى، أن القضية الفلسطينية، تعتبر القضية المركزية فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل ترفض على مسمع ومرأى العالم أجمع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، والتى كفلتها القوانين الدولية.





وقال الدغمى، فى تصريحات إعلامية مساء اليوم الاثنين، إن القضية الفلسطينية هى قضية أردنية بامتياز، وعلى إثر ذلك يواجه الأردن ضغوطات، نافيا وجود رؤيتين تجاه القضية الفلسطينية فى الأردن من جانب السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية ممثلة عن الشعب فى مجلس النواب، مؤكدا أن النظرة واحدة ومُتحدة تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن "القضية الفلسطينية، ثابت من ثوابت الدولة الأردنية، يقودها الملك عبدالله الثانى، وتتمثل بضرورة إعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه كاملة، وإقامة دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية".

وأشار الدغمى إلى أن القضية الفلسطينية حاضرة دوما فى لقاءات العاهل الأردنى مع الزعماء الغربيين، وفى كل المحافل والاجتماعات واللقاءات التى يعقدها، والذى تربطه علاقات احترام وتقدير من قبل زعماء ومسئولى العالم أجمع.

ونوه بأن التجربة البرلمانية الأردنية قديمة، وموجودة منذ نشأة الدولة، حيث كان يُطلق عليه عندما كان الأردن إمارة "المجلس التشريعى"، حتى صدر الدستور الجديد وأصبح اسمه مجلس النواب.

وشدد على أن الأردن دولة قانون ومؤسسات حقيقية، وليس مجرد كلام عابر، فالدولة تحمى حقوق المواطن، وتضمن حُرية التعبير له، مشيرا إلى أن الحقوق التى يتمتع بها المواطن الأردنى وكذلك حرية التعبير، مشابهة لما هو موجود فى كثير من الدول الغربية.

ولفت الدغمى إلى التحديات التى تواجه الأردن، والتى من أهمها التحديات الاقتصادية، والتى تتمثل بقلة الموارد، فضلًا عن انقطاع المساعدات، والحروب والأزمات فى الدول المجاورة.

وحول التهديدات الأمنية التى يواجهها الأردن على حدوده الشمالية، قال الدغمى: "نعم التهديد موجود، والسبب عدم سيطرة الدولة السورية الرسمية على كل أراضيها، الأمر الذى يفتح المجال للمليشيات بالتجارة بالمُخدرات، التى أصبحت موجودة فى الجنوب السورى".

وأكد الدغمى أن القوات المُسلحة الأردنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه لحماية الأردن وحدوده، من خطر تلك المليشيات وما تقوم به من تهريب للمُخدرات.