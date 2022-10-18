العالم اليوم - مصرع ساحر شهير أمام الجمهور "الضاحك"

انتم الان تتابعون خبر مصرع ساحر شهير أمام الجمهور "الضاحك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:23 صباحاً - في واقعة "غريبة"، توفي ساحر معروف في إسبانيا، أمام أنظار جمهوره، ولم يدرك الحضور خطورة الموقف ظنا منهم أنه كان يقدم عرضا غريبا كالعادة.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، توفي الساحر أرسينيو بورو، السبت، والذي اشتهر بوصوله نصف النهائي من برنامج "غوت تالنت"، بينما كان يقدم عرضا في قاعة "هوديني" التي يعمل بها منذ 25 عاما.

ووفقا للصحيفة، انهار الساحر الشهير في منتصف المسرح، بينما استمر الجمهور في الضحك معتقدين أن وقوعه جزء من العرض. لكنهم أدركوا بعدها أنه أصيب بنوبة قلبية أنهت حياته.

واقترب ضابطا شرطة من الجمهور من الساحر البالغ من العمر 46 عاما بينما كان لا يزال يتنفس وكان قلبه ينبض. بدأوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ولكن لم تسعف محاولاتهم حتى توفي بورو.

واشتهر الساحر الإسباني بظهوره في برنامج "غوت تالنت" العالمي بنسخته الإسبانية، ووصوله لنصف النهائي بعد عروض سحر ممتازة.