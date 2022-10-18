رئيسة وزراء بريطانيا تعتذر عن ”هانت” وزيرا للاقتصاد ‏

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:29 صباحاً - اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن الأخطاء التي قالت إنها ارتكبت أثناء ‏رئاستها للوزراء ، مضيفة أنها أصلحت تلك الأخطاء خلال مقابلة مع بي بي سي.‏

قالت تراس بعد أخر أزماتها الاقتصادية، "أريد أن أتحمل المسؤولية وأقول آسفة على ‏الأخطاء التي ارتكبت"‏.

وأضافت: "أردت أن أتصرف ولكن لمساعدة الناس في فواتير الطاقة الخاصة بهم للتعامل ‏مع قضية الضرائب المرتفعة ، لكننا ذهبنا بعيدًا وبسرعة كبيرة.. لقد أقرت بذلك.. لقد ‏عينت مستشارًا جديدًا مع استراتيجية جديدة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ".‏

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت رؤيتها لبريطانيا قد ماتت ، قالت تراس أنها تصرفت من ‏أجل المصلحة الوطنية ولا تزال ملتزمة برؤيتها ، لكن يجب أن يتم تسليمها "بطريقة ‏مختلفة".‏

وقالت إنها ستقود حزب المحافظين إلى الانتخابات العامة المقبلة "الشيء المهم هو أنني ‏تم انتخابي لهذا المنصب لأقدم خدماته للبلد. نحن نواجه أوقاتًا صعبة للغاية. لا يمكننا ‏ببساطة أن نقضي وقتنا في الحديث عن حزب المحافظين ، وليس ما نحتاج إلى تقديمه، ‏ذلك هي رسالتي إلى زملائي".‏

وعن مخاوف العديد من نواب حزب المحافظين من خسارة الحزب في الانتخابات العامة ‏المقبلة ، وحقيقة أن اللوم يقع عليها

أجابت،"حسنًا ، رسالتي إلى زملائي هي نعم ، أنا أقر تمامًا بحدوث أخطاء. لقد تصرفت ‏بسرعة لإصلاح هذه الأخطاء وما يتعين علينا الآن فعله هو المضي قدمًا و تقديم ‏المساعدة للبلد لأن هذا في النهاية ... ما يهتم به الناس ".‏

دافعت تراس عن قرارها بالتخلي عن العديد من الإجراءات المنصوص عليها في الميزانية ‏المصغرة ، قائلة إنه سيكون "غير مسؤول تمامًا" بالنسبة لها "ألا تتصرف من أجل ‏المصلحة الوطنية بالطريقة التي أفعلها".‏

وقالت،"علمت أنه يتعين علينا العمل لحماية الاستقرار الاقتصادي، ولهذا السبب ‏عينت جيريمي هانت".‏