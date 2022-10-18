موسكو تؤكد للأمم المتحدة أهمية تنفيذ صفقة الحبوب

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للخارجية الروسية فى أعقاب اللقاء، اليوم الإثنين، "جرى تبادل مفصل للآراء بشأن تنفيذ صفقة الحبوب التى اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أجل تجاوز الأزمة فى مجال الأمن الغذائى العالمى.

وأضاف البيان أنه جرى التأكيد على أهمية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات وارتباط تنفيذ بنودها ببعضها البعض وخاصةً (مبادرة البحر الأسود) لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية التى ينتهى سريانها فى 18 نوفمبر المقبل، والمذكرة الروسية الأممية حول تطبيع الوضع الخاص بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية لمدة 3 سنوات.

وأشار الجانب الروسى إلى ضرورة ضمان التوريدات الثابتة للحبوب والأسمدة إلى الدول الأكثر حاجة لها، أى دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، على اعتبار أنها الأكثر عرضة لمخاطر المجاعة.

بدوره، أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن المناقشات التى جرت فى موسكو كانت إيجابية وبناءة.

يذكر أن المباحثات شارك فيها عن الجانب الروسى نائب وزير الخارجية سيرجى فرشينين، وعن الأمم المتحدة نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتين جريفيث، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا جرينسبان.