العالم اليوم - ورد الخال: دوري في مسلسل "للموت 3" سيكون أساسيا

انتم الان تتابعون خبر ورد الخال: دوري في مسلسل "للموت 3" سيكون أساسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - ستنضم النجمة اللبنانية ورد الخال بدور مفاجئ وجريء وجديد شكلا ومضمونا، إلى الموسم المنتظر من المسلسل الرمضاني المقبل "للموت 3".

وتعتبر الشركة المنتجة "إيغل فيلمز" أن هذا المسلسل سيكون حصانها الرابح في موسم رمضان 2023 المقبل.

وبعد هذا الإعلان، تحدثت الممثلة اللبنانية ورد الخال لـ"دوت الخليج،" عن دورها في المسلسل "للموت 3"، وقالت إنه من المقرر أن "تنطلق التحضيرات الجدية لبدء عملية التصوير في فترة قريبة جداً"، متوقعة "النجاح الباهر" للجزء الثالث من المسلسل.

وقالت: "لا شك بأن الانضمام إلى مسلسل من أجزاء سابقة ناجحة فيه الكثير من القلق لكونه يحتل مكاناً متقدماً في وجدان المشاهدين خصوصاً أن الجزء الأول والثاني منه حظيا بنجاح كبير على الصعيدين المحلي والعربي"، مضيفة "دخولي على عمل يسبقه نجاحه من خلال عنصر جديد بحد ذاته مسؤولية".

وتابعت: "لن نخوض في تفاصيل الدور الذي سأجسده، لكن من المؤكد أن فيه منحى جديداً في القصة"، مشيرة إلى أن هناك أيضا "شخصيات ستكون مميزة في العمل".

وأبرزت أنها ستلعب في المسلسل دوراً أساسياً في جزئه الثالث لأن الشخصية التي تؤديها ذات أهمية في القصة، مضيفة "دوري في هذا الجزء في مكانه المناسب والشخصية شائكة في القصة لا بل تعد بمثابة محرك أساسي للشخصيتين الأساسيتين في المسلسل (ريم وسحر)".

وعن اختيارها للدور، قالت الخال "تم ذلك من قبل فريق المسلسل وبعد تنسيق تام فيما بينهم على اختيار اسمي للدور".

ماذا عن الدراما اللبنانية؟

رأت النجمة اللبنانية ورد الخال أن "الدراما في لبنان تنطلق ولو بخطوات بطيئة ومحدودة ولكن عندما تتوالى الأعمال الدرامية الجدية ويكتمل العمل تظهر النتائج الجيدة".

ورأت الخال أن الأزمة الاقتصادية "تركت الأثر البالغ على الممثل اللبناني، فلدينا طاقات كبيرة إنما مقيدة وغائبة لأن الإنتاج محدود.. لذلك نجد الممثل اللبناني يتوجه نحو تركيا لكون حركة الإنتاج مزدهرة هناك".

وتمنت الخال عودة الإنتاج في لبنان إلى ما كان عليه بأسرع وقت ممكن خصوصاً بوجود كتاب عرب وسوريين مبدعين في لبنان.

وعن دور التلفزيون، قالت "تبين بعد التجربة أن إلغاء دور التلفزيون مستحيل في الوقت الحاضر ويلزمه الكثير من الوقت لتحجيم هذا الدور.. التلفزيون له طعمه الخاص خصوصاً في شهر رمضان المبارك".

ورد الخل

تنتمي الممثلة اللبنانية ورد الخال إلى أسرة فنية أدبية، فوالدها الشاعر يوسف الخال، ووالدتها الكاتبة والرسامة السورية مها بيرقدار، وشقيقها الفنان يوسف الخال.

نشأت الخال في جو ثقافي واقتحمت التمثيل بجرأة، لتتمكن من فرض حضورها بمسيرتها الفنية الطويلة، التي بدأت عام 1995.

أما "للموت" فهو مسلسل لبناني سوري مشترك درامي عرض في رمضان 2021.

تدور أحداثه حول شابتين ريم وسحر، نشأتا في ظروف صعبة جراء تشردهما وعدم وجود عائلة لأي منهما. ريم واسمها الأصلي وجدان وسحر الشابة التي تعرضت للاغتصاب من والدها تعيش كل منهما في الميتم وتهربان منه للتخلص من الفقر والماضي وتقومان بالاحتيال على الرجال الأثرياء من أجل المال والثروة لحين زواجها من هادي الشاب الثري وتبدأ بعدها الأحداث والصراعات.

والمسلسل من كتابة الكاتبة اللبناينة ندين جابر وإخراج المخرج اللبناني فيليب أسمر.