الإمارات تعرب عن تعازيها وتضامنها مع نيجيريا فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعربت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية فى ضحايا الفيضانات التى تعرضت لها وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص وأحدثت أضراراً مادية جسيمة.





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