مسؤول بيلاروسى يتهم الغرب بالسعى لجر مينسك إلى الصراع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال فولفوفيتش، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، إن الغرب يبذل كل ما فى وسعه لتوريط بيلاروسيا فى هذا الشأن، مُشيرًا إلى أنهم حرضوا بالفعل الأوكرانيين والروس ضد بعضهم البعض.. واكد فى الوقت نفسه دعم بلاده الدائم لتسوية جميع القضايا بالطرق السلمية فقط، من خلال المفاوضات والحوار.

كما شدد على أن الغرب لا يتطلع للحوار لأنه يسعى وراء الخيار العسكرى فقط، حيث يدفع أوكرانيا نحو هذه الحرب التى تقتل الأشقاء، مُؤكدا أن هذا هو السبب وراء تزويده لأوكرانيا بالذخيرة والصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى ليروا أن ما يحدث هناك اليوم سيظل مستمرًا، بحسب قوله.

يُشار إلى أن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو وصف سابقًا الصراع بين الشعبين الشقيقين بأنه كارثة ضخمة.. موضحًا أن كل هذا يأتى كنتيجة مباشرة للمؤامرات الاستراتيجية والرعونة الهائلة، التى يظهرها فى كثير من الأحيان السياسيين الغربيين، مؤكدا أن بلاده دعت دائمًا إلى عقد محادثات والعودة إلى طاولة المفاوضات.