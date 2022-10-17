ماكرون يهنئ بنزيما بالكرة الذهبية

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس الفرنسى ماكرون عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، رسالة إلى بنزيما قائلًا: "KB9، حرفان ورقم سيسجلون فى تاريخ كرة القدم، بعد 24 عامًا من زيدان، كريم بنزيما يجلب الكرة الذهبية مرة أخرى إلى فرنسا، مبروك له".

وكان بنزيما نجح فى التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب عن موسم 2022، ليكون أكبر لاعب فى التاريخ يتوج بهذه الجائزة.