الرئيس الإندونيسى: القطار فائق السرعة يدعم حركة الأفراد ويعزز التنمية

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس إندونيسيا فى تصريحات إعلامية محلية إلى أن القطار فائق السرعة يختصر وقت السفر بين المدينتين من الساعات الثلاث الحالية إلى حوالى 40 دقيقة، ويربط بين العاصمة الإندونيسية جاكرتا وباندونج، المكتظة بالسكان فى مقاطعة جاوة الغربية، من خلال مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية.

فى غضون ذلك، ذكر تقرير دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة فى الشأن الآسيوى أن ويدودو سيدعو نظيره الصينى شى جين بينج لتدشين القطار السريع الصينى الصنع بعد قمة مجموعة العشرين الكبرى فى بالى الشهر المقبل، موضحا أن الأمر لم يحسم بعد.

وأوضح التقرير أنه تم تصميم وبناء عربات القطار من قبل شركة السكك الحديدية الصينية، وتم منح العقد بقيمة 364.5 مليون دولار عام 2017، حيث يتم إنشاء الخط بطول 142.3 كيلومترا وتبلغ قيمته الإجمالية 7.8 مليار دولار وهو مشروع مشترك بين كونسورتيوم إندونيسى يضم أربع شركات مملوكة للدولة وشركة صينية.

وأشار إلى أن القطارات تم تعديلها خصيصا للتكيف مع المناخ الاستوائى فى إندونيسيا، وهى مجهزة بنظام أمنى محسن لديه القدرة على تتبع الزلازل والفيضانات وظروف الطوارئ الأخرى، ويبلغ طول القطار المكون من ثمانى عربات 208.9 متر.

وأوضح التقرير أنه تم توقيع صفقة السكك الحديدية فى أكتوبر 2015 بعد أن فضلت إندونيسيا الصين على اليابان فى مناقصة تنافسية، وتم تمويلها بقرض من بنك التنمية الصينى بنسبة 75 بالمائة، ونسبة الـ 25 فى المائة المتبقية هى أموال الكونسورتيوم الخاصة.

ولفت إلى أن المشروع يعد جزءا من خط قطار فائق السرعة يبلغ طوله 750 كيلومترا ويمتد عبر أربع مقاطعات فى جزيرة جاوة الرئيسية وينتهى فى سورابايا، ثانى أكبر مدينة فى البلاد.

وذكر التقرير أنه تم افتتاح مترو أنفاق جاكرتا - وهو مشروع تدعمه اليابان - فى عام 2019 كجزء من جهود العاصمة لتخفيف الازدحام المرورى، وقال وزير النقل بودى كاريا سومادى، إن مرحلته الثانية ستكتمل قريبا، وقدمت المملكة المتحدة واليابان قروضا ميسرة للبلاد فى مرحلتها الثالثة.