البيت الأبيض يدين الهجمات الروسية الأخيرة ضد كييف

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم عن بيير قولها إنها لن تخوض فى "أى تحليل بشأن ما وصلنا إليه فى هذه الحرب، لقد كنا واضحين جدًا بشأن رؤيتنا لكيفية تصعيد روسيا خلال الأسابيع العديدة الماضية"، حسب تعبير السكرتيرة الأمريكية.

وأوضحت المسئول الأمريكية أن الإدارة الأمريكية على اتصال يومى بالأوكرانيين.

وكان عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالى كليتشكو، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة قتلى قصف روسى على حى بوسط العاصمة إلى 4 أشخاص.