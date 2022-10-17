الإمارات: سنبذل كل ما فى وسعنا لمنع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده ستبذل كل ما فى وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية والمساعدة فى تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف، مشددا على أن التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأوكرانيا فقط وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وأنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمى والأمن والسلم الدوليين.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس الإماراتى محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى. وأكد بن زايد استعداد الإمارات مواصلة الجهود ودعم المبادرات التى من شأنها تخفيف التداعيات الإنسانية والاقتصادية للأزمة. وذكرت الوكالة أنه تم خلال الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

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