خادم الحرمين وولى العهد السعودى يتلقيان رسالتين من ملك المغرب

جدة - نرمين السيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، رسالتين من العاهل المغربى الملك محمد السادس، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التى تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات.





وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الرسالتين تسلمهما وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج بالمغرب ناصر بوريطة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفى السياق ذاته، أعرب ناصر بوريطة عن تضامن بلاده فى كل ما تتخذه السعودية من قرارات فى سياستها الخارجية، واصفا إياه بأنها تسير "بالطريق الصحيح"، مؤكدا أن سياسة المملكة الخارجية فى المجال الدبلوماسى أو مجال الطاقة تسير على أساس رؤية بعيدة المدى، وعلى أساس عقلانى، ولا تخضع للمزايدات ولا للضغوط.

وأكد بوريطة - فى تصريحات نقلتها (واس) - وقوف المغرب بشكل تام مع السعودية فى كل القرارات التى تتخذها وخاصةً فيما يخص أمنها واستقرارها، وأمن واستقرار أسواق الطاقة، انطلاقا من العلاقات الأخوية العميقة التى تجمع الملك محمد السادس بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن السعودية تعد واحدة من أسس النظام العربى، وأن سياستها الخارجية تحظى بتقدير كبير من قبل المغرب لما تتمتع به من مصداقية ورصانة تسعى دائما إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، منوها بأن زيارته للمملكة تندرج فى إطار التواصل المستمر بين قيادتى البلدين فى إطار العلاقة المتميزة التى تجمع بين البلدين عبر التاريخ.