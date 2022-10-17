جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "روسيا اليوم" فى نشرتها، أن الطائرة من طراز "سو 34" وأن السقوط جاء نتيجة اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع. وأكدت القناة أن قائد الطائرة تمكن من الخروج سالما من الطائرة قفزا بالمظلات قبل سقوطها. وأظهرت مجموعة من الصور عرضتها القناة الطائرة وهى تسقط على أحد المبان السكنية مخلفة انفجار كبير فيها ظهر قائد الطائرة وهو يقفز منها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط طائرة عسكرية روسية أثناء تدريبات جوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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