وزير السياحة اليوناني: الإشغالات 100% خلال أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - كشف وزير السياحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، عن أن بلاده سجلت معدلات إشغال عالية للغاية في أكتوبر من هذا العام، مقارنة بأرقام أكتوبر الماضي، وتأتي هذه النتيجة من المعدلات المرتفعة التي حققتها الجزر وأثينا، مع استقبال عدد كبير من المواطنين الأمريكيين والأوروبيين.

وفي بيان له، قال كيكيلياس: "معدلات الإشغال في بيليون وماني وتريكالا كورينثيا وأراخوفا تتجاوز بالفعل 90 و 95 %، وتوجد أيضًا وجهات يصعب الآن العثور على سكن بها، مثل جبل نافباكتيا، حيث تصل معدلات الإشغال إلى 100 %.

وتابع وزير السياحة: "يعتبر أكتوبر مهمًا للاقتصاد اليوناني، ففي غضون ذلك، سيتم مناقشة الموازنة العامة في ديسمبر، ويتوقع في ختام ميزانية 2022 أن تحقق عائدات السياحة 15 مليار يورو، فيما أكدت الوزارة أن اليونان لن تحقق هذا المبلغ فحسب، بل ستتجاوز 18.2 مليار يورو حققتها في عام 2019".

ونوه الوزير: "وفي الوقت نفسه، في الوجهات ذات العلامات التجارية في رودس، وكريت، وفي أثينا وتيسالونيكي لا يزال لدينا معدلات إشغال كبيرة من الأمريكيين، والفرنسيين.. الطائرات تأتي وتذهب بمعدلات إشغال غير مسبوقة".

وفي الآونة الأخيرة، اختار قراء مجلة السفر Condé Nast الفرنسية، اليونان في المرتبة السادسة، بين أفضل وجهات السفر لهذا العام، كما احتلت المرتبة السادسة أيضا في قائمة الأسعار برصيد 89.97 نقطة قبل الدنمارك والمملكة المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك، عادت جمهورية اليونان بقوة هذا العام، معتبرةً أن السائحين الوافدين قد واصلوا اتجاههم التصاعدي، وفي وقت سابق، كشفت السلطات اليونانية أن عدد الوافدين الدوليين في المطارات الإقليمية بالبلاد قد تجاوز أرقام ما قبل الوباء خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتُظهر البيانات التي قدمتها وزارة السياحة، أن عدد الوافدين في المطارات الإقليمية لليونان ارتفع بنسبة 7.2 % في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، وبحسب الوزير اليوناني، فقد تم تسجيل أكبر زيادة في عدد الوافدين في كورفو وخانيا وسانتوريني وميكونوس ورودس، حيث سجلت كورفو زيادة بنسبة 17 %، وسجلت مدينة خانيا زيادة بنسبة 15 %، وسجلت وجهات أخرى زيادة بنسبة 14 %.