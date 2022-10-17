فوكس: 33% فقط من الأمريكيين سيدعمون بايدن في انتخابات 2024‏

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - قال ثلث الناخبين الأمريكيين، فقط إنهم سيصوتون لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في ‏السباق الرئاسي لعام 2024 ، بينما اعطي أكثر من النصف أصواتهم لشخص آخر، وفقًا ‏لاستطلاع جديد أجرته شبكة فوكس نيوز.‏

وجد الاستطلاع أن 33 في المائة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم ‏يدعمون إعادة انتخاب بايدن ، بينما قال 54 في المائة إنهم سيصوتون لشخص آخر.‏

وكان معظم نتائج بايدن دعم من حزبه قال 71 في المائة من الديمقراطيين إنهم ‏سيصوتون له في عام 2024 ، مقارنة بـ 13 في المائة من المستقلين و 4 في المائة فقط ‏من الجمهوريين.‏

ومع ذلك ، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي ، قال جزء كبير من كل مجموعة ‏إنهم لا يعرفون أو أنه من السابق لأوانه القول

تراجعت الحصة الإجمالية لدعم محاولة إعادة انتخاب بايدن 3 نقاط من استطلاع ‏مماثل في يناير ، والذي وجد أن 36 بالمائة سيدعمون الرئيس.‏

على النقيض من ذلك، ارتفعت نسبة تأييد بايدن 3 نقاط لتصل إلى 46 في المائة في ‏الشهر الماضي ، من 40 نقطة في يوليو.‏

من جانبه أعرب بايدن عن نيته في الترشح مرة أخرى على الرغم من بعض المخاوف ‏بشأن عمره ، وعدد من استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين قد لا يكونون متحمسين ‏لحملة إعادة الانتخاب - على الرغم من أن معدلات تأييد الرئيس الامريكي آخذة في ‏الارتفاع بعد ان سجلت أدنى مستوياتها القياسية خلال الفترة الماضية