لبنان: وباء الكوليرا يصيب 46 شخصا خلال يومين

جدة - نرمين السيد - كما سجلت الوزارة حالة وفاة جديدة بمرض الكوليرا ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 3 حالات منذ ظهور الوباء فى البلاد فى 5 أكتوبر الجارى. وارتفع عدد المناطق التى ظهر بها الوباء إلى 14 بؤرة فى مناطق عكار والمنية الضنية وبعلبك وكسروان بالشمال اللبنانى. على صعيد متصل، أعلن وزير الصحة العامة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض عن إطلاق منصة موحدة سيتم اعتمادها على مستوى وطنى لجمع جهود مراكز الرعاية الصحية الأولية والجمعيات الأهلية والمنظمات الأممية التى تعمل على مواجهة وباء الكوليرا، كما مجمل المعلومات عن الوباء، وذلك بالتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث فى مقر الحكومة اللبنانية والصليب الأحمر.

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