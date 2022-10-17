مؤسسة تايوانية لأشباه الموصلات تسجل أرباحاً فصلية 8.8 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أصدرته مؤسسة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات أن الأرباح قفزت بنسبة 79.7٪، وأن الإيرادات الفصلية ارتفعت بنسبة 47.9٪ مقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 19.2 مليار دولار، وأشار إلى أن أشباه الموصلات أو رقائق المعالجات تدخل فى صناعات عمالقة الهواتف المحمولة وشركات الاتصالات فى الولايات المتحدة إذ يتم تجميع العديد من المنتجات فى الصين.

من جانبها، حذرت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة فى الشأن الآسيوى فى تقرير من أن حصول الصين على أشباه الموصلات من تايوان قد يعرّض الأخيرة للتأثير المحتمل للتوتر الأمريكى الصينى بشأن قضايا التكنولوجيا والأمن، وأكدت تراجع قيمة أسهم مؤسسة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات فى الولايات المتحدة بنسبة 14% بعد أن شددت واشنطن القيود على وصول الصينيين إلى رقائق الحاسب المتقدمة.

وأبرز تقرير "ذا ديبلومات" قول الرئيس التنفيذى لمؤسسة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات فى مؤتمر حول الأرباح، إن القواعد الأمريكية على الصين تضع قيودًا على مستويات متقدمة جدًا تستخدم بشكل أساسى للذكاء الاصطناعى أو تطبيقات الحوسبة الفائقة، وتأكيده أن التقييم الأولى هو أن التأثير محدود ويمكن التحكم فيه ونحن نراقب الوضع عن كثب لضمان امتثالنا لجميع القواعد واللوائح.

وأشار التقرير إلى أنه تم بالفعل تقييد إمدادات الرقائق التايوانية إلى الصين بموجب أمر عام 2020 من قبل الرئيس آنذاك دونالد ترامب وحظر على البائعين استخدام التكنولوجيا الأمريكية للتصنيع للشركات الصينية، إذ تعتبر واشنطن إن الشركات الصينية تشكل خطرا أمنيا وقد تسهل التجسس الصينى.

وأكد التقرير عزم المؤسسة التايوانية استثمار 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة فى التصنيع والبحث والتطوير، لافتاً إلى أن معظم أشباه الموصلات المستخدمة فى الهواتف الذكية والمعدات الطبية وأجهزة الكمبيوتر مصنوعة فى تايوان وكوريا الجنوبية والصين، بينما تسعى الولايات المتحدة لتوطين الصناعة وتضغط على المؤسسة التايوانية لإنشاء مصنعاً آخر على الاراضى الامريكية، فضلاً عن إدارة المؤسسة التايوانية منشأة لتصنيع رقائق أشباه الموصلات ولاية واشنطن، ومراكز التصميم فى كاليفورنيا، وتكساس، كما أعلنت عن خطط لإنشاء موقع إنتاج أمريكى ثانٍ فى ولاية أريزونا.

وأبرز التقرير إعلان المؤسسة التايوانية ايضاً عن خطط لبناء أول مصنع للرقائق فى اليابان، وإنها بالشراكة مع مؤسسة يابانية ستستثمران 7 مليارات دولار.