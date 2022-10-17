اعتقال 5300 فلسطيني منذ مطلع عام 2022
قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوات العدو الصهيوني نفذت نحو 5300 حالة اعتقال مُنذ مطلع العام الجاري.
وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام فلسطينية أن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إدارية، مشيرا إلى أن أعلى نسبة اعتقالات سُجلت في شهر أبريل الماضي بنحو 1228 حالة اعتقال.
وأوضح أن قوات العدو تتعمد إحداث أكبر قدر من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، مخلفة خسائر مادية كبيرة، لافتا إلى أن عمليات الاعتقال الإداري شكلت، من حيث المعطيات الراهنة، الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون العدو حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 800 معتقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال 5300 فلسطيني منذ مطلع عام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.