اعتقال 5300 فلسطيني منذ مطلع عام 2022

اعتقال 5300 فلسطيني منذ مطلع عام 2022قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوات العدو الصهيوني نفذت نحو 5300 حالة اعتقال مُنذ مطلع العام الجاري.

وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام فلسطينية أن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إدارية، مشيرا إلى أن أعلى نسبة اعتقالات سُجلت في شهر أبريل الماضي بنحو 1228 حالة اعتقال.

وأوضح أن قوات العدو تتعمد إحداث أكبر قدر من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، مخلفة خسائر مادية كبيرة، لافتا إلى أن عمليات الاعتقال الإداري شكلت، من حيث المعطيات الراهنة، الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون العدو حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 800 معتقل.