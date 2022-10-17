صندوق النقد الدولى: شتاء 2023 قد يكون الأصعب على ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة مدير الصندوق، جيتا جوبيناث، فى تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "هذا الشتاء سيكون صعبا، لكن شتاء 2023 قد يكون أسوأ... أزمة الطاقة لن تختفى بهذه السرعة وستظل أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة.على ألمانيا أن تتصرف حيال هذا الأمر. يجب الإسراع فى توسيع الطاقة المتجددة بشكل كبير".
وفى أحدث توقعاته الاقتصادية، يتوقع صندوق النقد الدولى انخفاضا فى الناتج الاقتصادى بنسبة 3ر0% لألمانيا - أكبر اقتصاد فى أوروبا - عام 2023. وقالت جوبيناث: "ألمانيا لديها قطاع صناعى أكبر من البلدان الأخرى. وهذه الشركات كانت تكافح بالفعل مع سلاسل التوريد المتقطعة أثناء جائحة كورونا، ويزيد على المعادلة الآن تكاليف الطاقة المرتفعة بوتيرة سريعة... ألمانيا موقع صناعى وبالتالى تشعر بشدة حاليا بآثار هذه الصدمات".
وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادى ترى جوبيناث أن جهود وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر للامتثال لكبح الديون مرة أخرى صحيحة، وقالت: "نعم، أعتقد أن نهج وزير المالية صحيح... يجب بذل كافة الجهود لخفض التضخم"، مشيرة إلى أن البنك المركزى الأوروبى يرفع أسعار الفائدة، "لكن السياسة المالية يجب أن تقدم مساهمتها أيضا. لهذا السبب ننصح بالامتناع عن سياسة مالية توسعية".
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