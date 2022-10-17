روسيا تحتجز 3 مواطنين متهمين بالضلوع في تفجير جسر القرم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - قررت محكمة باسماني في موسكو احتجاز ثلاثة مواطنين روس حتى الـ 8 من ديسمبر، وإبقاءهم على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعهم في عملية تفجير جسر القرم الإرهابية، وفقا لروسيا اليوم.

وقدمت النيابة العامة لائحة الاتهامات بموجب البنود "أ، ب، ج، من الجزء الثاني من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي" بحق المتهمين وهم: ألكسندر بيلين، وأوليغ أنتيبوف، ودميتري هيفي.

وأعلن مكتب الأمن الفدرالي الروسي في الـ 12 من أكتوبر عن اعتقاله لخمسة مواطنين روس وثلاثة من أوكرانيا وأرمينيا بتهمة الضلوع في العملية الإرهابية.