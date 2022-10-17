وزير المالية البريطانى: يجب أن نكون مستعدين لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية

جدة - نرمين السيد - وكان هانت قد صرح السبت، أن بعض الضرائب ستزيد، فى حين أن الإنفاق الحكومى سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.
وأضاف هانت، الذى تم تعيينه الجمعة بعد إقالة كواسى كوارتنج فى أعقاب بيان مالى كارثى الشهر الماضى "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أعلنت فى مؤتمر صحفى، الجمعة الماضية، أنها ألغت خطتها لتجميد زيادة ضريبة الشركات المقررة العام المقبل، بعد ساعات من إقالتها لحليفها كواسى كوارتنج، وزير المالية، واستبداله بجيرمى هانت، فى خطوة تهدف لإنقاذ حكومتها من السقوط.
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