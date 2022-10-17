«الوزراء اليمنى» يدعو المجتمع الدولى للضغط على الحوثيين للجنوح لللسلام

جدة - نرمين السيد - دعا مجلس الوزراء اليمنى، المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته فى الضغط على مليشيا الحوثى وداعميها فى النظام الإيرانى؛ للجنوح للسلام، وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية.





وجدد المجلس، برئاسة الدكتور معين عبدالملك - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الاثنين - التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا، وبما يلبى تطلعات الشعب اليمنى فى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وشدد عبدالملك على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة فى مختلف الجوانب، بما يؤدى الى تحقيق تطلعات الشعب اليمنى فى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما فى ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.

وعلى الصعيد الاقتصادى، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى الدكتور واعد باذيب مع نائب الرئيس الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) هالة شيخ تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص الاستثمار فى النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة.

وأكد باذيب أهمية دور القطاع الخاص فى إنعاش الوضع الاقتصادى فى اليمن، لافتا إلى الحاجة للحصول على مساعدة مؤسسة التمويل الدولية فى تمويل مشاريع لتعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على الصمود، وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشدد على أن الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية المنتجة فى اليمن أمر حيوى فى خلق فرص العمل واستقرار الاقتصاد والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، منوها بأهمية استكشاف فرص جديد للاستثمار من خلال نافذة البرنامج العالمى للزراعة والأمن الغذائى والقطاع الخاص؛ للحد من مخاطر الاستثمار فى قطاعى الزراعة ومصايد الأسماك.