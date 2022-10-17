وضع سقف لأسعار الطاقة.. خطط أوروبية وتحذيرات روسية

جدة - نرمين السيد - تهديد بوقف الإمدادات

وفى آحدث تلك التصريحات، أكدت شركة غازبروم الروسية للغاز الطبيعى، أن خطط فرض حد أقصى على أسعار صادرات الغاز ستؤدى إلى وقف الإمدادات، مرددة تهديدًا مماثلاً من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقالت "غازبروم"، إن هذا القرار أحادى الجانب من دول الاتحاد الأوروبى هو انتهاك للعقود القائمة، مما سيؤدى إلى وقف الإمدادات عن الدول المشاركة فيه.

انقسام دول الاتحاد الأوروبى

وتأتى التحذيرات الروسية بالتزامن مع استمرار الخلاف الأوروبى بشأن تنفيذ هذا المخطط، وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبى إن هذه الفكرة لا تزال تثير الانقسام بين دول التكتل، ما يجعل التنفيذ على أرض الواقع أمرًا بعيد المنال، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية.

وبحسب تقرير "إكسترا نيوز"، تعد المجر من أبرز الدول الرافضة لوضع سقف على أسعار الغاز الروسى أو حتى تخفيض الواردات منه.

اقتراب الشتاء

وأشار التقرير إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار حرب الطاقة، يظل أمن الطاقة فى أوروبا على حالته غير المستقرة، فيما يستعد قادة التكتل الأوروبى لقمة جديدة الأسبوع المقبل لبحث سبل احتواء تلك الأزمة غير المسبوقة، والتى تغذى التضخم وتهدد بدفع التكل الأوروبى إلى الركود.

ويؤكد جميع الخبراء، أن الجميع متضررون من الخلاف الروسى الغربى بشأن الغاز، إذ تجد دول الاتحاد الأوروبى صعوبة فى تعويض الغاز الروسى، ناهيك عن الأسعار المرتفعة، وفى المقابل تشهد مداخيل روسيا من النفط والغاز تراجعًا شهريا رغم ارتفاع الأسعار.

وباتت موسكو تحتاج إلى إعادة بناء شبكة جديدة من أنابيب الغاز نحو الصين، وربما الهند على المدى المتوسط، فى حين ستذهب معظم استثمارات أنابيب الغاز الروسية نحو أوروبا فى مهب الريح، إلا إذا تحسنت العلاقات مستقبلاً.