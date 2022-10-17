مينسك: القوات المسلحة البيلاروسية تؤمن البنية التحتية للسكك الحديدية

وذكرت الوزارة -فى بيانها الذى أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية- أن "القوات المسلحة البيلاروسية تواصل أداء واجباتها لتعزيز أمن الحدود، حيث وضعت الجسور ومعابر السكك الحديدية والمسارات تحت الحماية، وأعدت مواقع لاستخدام الأسلحة الصغيرة والمعدات العسكرية فى منع أعمال التخريب والاستفزازات".
وأضاف البيان أن "الهدف الرئيسى لجهود تعزيز حدود الدولة هو ضمان سلامة المواطنين البيلاروس ومنع النتهاكات الحدودية وقطع قنوات إمداد الأسلحة والذخيرة"، مُشيرة أيضًا إلى أن "الأنشطة التى تهدف إلى تعزيز حماية حدود الدولة تشمل أيضًا الفروع الإقليمية لوزارة الداخلية ولجنة حدود الدولة".
يُشار إلى أن لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية أعلنت فى وقت سابق أن مجموعات حرس الحدود الموسعة قد نُشرت على الحدود البيلاروسية الأوكرانية، وأن وسائل الأمن التقنى تُستخدم بفعالية، كما أن مجموعات تكتيكية من وكالات حرس الحدود الإقليمية تشارك فى جهود حماية الحدود.
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