العالم اليوم - روسيا.. شرط واحد لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر روسيا.. شرط واحد لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن روسيا أبلغت أحد المسؤولين في الأمم المتحدة بأن تمديد صفقة حبوب البحر الأسود متوقف على تخفيف الغرب للقيود المفروضة على الصادرات الروسية من المحاصيل والأسمدة.

وفي اجتماع جرى في موسكو، أبلغ ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفيثس، بأن تمديد الصفقة، التي أتاحت استئناف الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئها الجنوبية، "يتوقف بشكل مباشر على ضمان التنفيذ التام لجميع الاتفاقيات المبرمة سابقا".

وتقول روسيا إن تأثير العقوبات الغربية على اللوجستيات والمدفوعات والشحن والتأمين يمنعها من تصدير الأسمدة والكيماويات مثل الأمونيا، وإن تخفيف هذه القيود كان جزءا مهما من الصفقة، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية في وقات سابق، الاثنين، أن صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية شهر أكتوبر الجاري جاءت أقل بنسبة 2.4 بالمئة فقط عن نفس الفترة من عام 2021، على الرغم من إغلاق العديد من الموانئ البحرية واستمرار الحرب.

وتراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ شهر فبراير بعد أن أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.