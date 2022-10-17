العدو الصهيوني يستهدف مزارعي غزة

العدو الصهيوني يستهدف مزارعي غزةاستهدفت قوات العدو الصهيوني صباح اليوم الإثنين، بقنابل الغاز المسيل للدموع المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف السياج الفاصل شرق مدينة غزة، أطلقت العديد من قنابل الغاز صوب المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم الواقعة بمنطقة الطاقة شرق غزة، ما اضطرهم إلى مغادرتها.

وأضاف أن خسائر مادية لحقت بمزروعات المواطنين في المنطقة المذكورة، أثر اشتعال النيران بسبب قنابل الغاز، حيث يستهدفها الاحتلال بشكل متواصل، لقربها من السياج الحدودي الفاصل شرق مدينة غزة.