ألمانيا تستقبل 26 ألف أفغانى منذ استيلاء طالبان على السلطة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أن بلادها استقبلت نحو 26 ألف عامل محلى أفغانى، خلال الأشهر الأخيرة، كانوا معرضين للخطر بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة فى أفغانستان فى أغسطس 2021، إلى جانب استمرار إرسال المساعدات الإنسانية، فى إطار استمرار دعم برلين للشعب الأفغانى.





وأشارت الوزارة الألمانية - فى بيان - إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية تسعى لاستكمال ما بدأته من خلال برنامج القبول الفيدرالي، مؤكدة أن ألمانيا وضعت برنامجًا متوازنًا بمشاركة الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية وفى حوار مع منظمات المجتمع المدنى. من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسى فيسر، إن ألمانيا تتصرف وفق مسؤولياتها الإنسانية، مؤكدة الاستمرار فى هذا النهج. وأضافت أن ألمانيا وضعت إطارا مستقبليا منظما قائما على أساس المعايير المحددة للقبول، ما يمكنها من توفير الحماية للأشخاص المعرضين للخطر والضعفاء فى أفغانستان.

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