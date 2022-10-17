ماكرون يعبر عن قلقه من دعوات كبح الطلب الأوروبى لمواجهة التضخم

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم "الاثنين"، إلى عدم كبح الطلب داخل منطقة اليورو لاحتواء التضخم بما أن الاقتصاد الأوروبى ليس منهكا، وذلك وسط أنباء تشير إلى أن البنك المركزى الأوروبى قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، نهاية أكتوبر الجارى، بمقدار 75 نقطة أساس.





وأعرب الرئيس الفرنسى -فى حديث خاص لـ صحيفة "ليزيكو" الفرنسية- عن خوفه من حدوث تباطؤ فى نمو إجمالى الناتج المحلى لمنطقة اليورو، مشددا على أن الاقتصاد الأوروبى "ليس منهكا" لذا لا يجب كبح الطلب لاحتواء التضخم، والذى ووفقا لما ذكره "قادم من الخارج".

كما أعرب ماكرون عن قلقه إزاء دعوة العديد من الخبراء واللاعبين المعينين بالسياسة النقدية الأوروبى لكبح الطلب الأوروبى؛ لاحتواء التضخم بشكل أفضل، مشددا على ضرورة توخى الحذر.

ودعا ماكرون ألمانيا إلى إبداء "تضامن" أوروبى فى مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، محذّرا من "إخلال بالتوازن" على صعيد التنافس يمكن أن ينجم عن الخطة الألمانية الضخمة لمساعدة الأسر والأفراد.

وتابع الرئيس الفرنسى: "لا يمكننا أن نمضى قدما بسياسات وطنية؛ لأن هذا الأمر يتسبب بإخلال بالتوازن فى القارة الأوروبية"، مشددا على أن قارة أوروبا وعلى غرار ما حصل إبان أزمة "كوفيد-19" أمام لحظة حقيقة لذا "علينا أن نتحرّك بوحدة صف وتضامن".

ولفت ماكرون إلى أن "ألمانيا تمر بلحظة تغيير لنموذجها يجب ألا نقلل من أهمية طابعها المزعزع للاستقرار"، مضيفا: "لكن إذا أردنا أن نكون متّسقين، يجب ألا نتبنى استراتيجيات وطنية بل استراتيجية أوروبية".

وأبدى الرئيس الفرنسى ثقته "فى قوة الشراكة الفرنسية- الألمانية وقدرة البلدين معا على وضع استراتيجية طموحة موضع تطبيق".

وشدد على "وجود تضامن أوروبى تجاه ألمانيا"، قائلا: "من الطبيعى أن يكون هناك تضامن ألمانى تجاه أوروبا".

يشار إلى أن ألمانيا كانت قد أعلنت حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة 65 مليار يورو؛ للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، فى الوقت الذى تكافح فيه أوروبا مع أزمة فى الإمدادات بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.