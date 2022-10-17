رئيس الجزائر يستقبل أبو الغيط استعدادا للقمة العربية مطلع نوفمبر

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الاثنين بمقر الرئاسة بالعاصمة الجزائرية؛ وذلك فى إطار إجراء مشاورات سياسية استعدادا للقمة العربية المقرر عقدها مطلع الشهر القادم.





استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة بالعاصمة الجزائرية؛ وذلك فى إطار إجراء مشاورات سياسية استعدادا للقمة العربية المقرر عقدها مطلع الشهر القادم.

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن أبو الغيط استمع بتقدير لرؤية الرئيس تبون حول الأوضاع العربية، ولما يمكن أن تمثله القمة المقبلة من نقلة نوعية فى مسار العمل العربى المشترك.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء عن تطلع الرأى العام العربى لأن تكون قمة الجزائر هى بالفعل قمة للم الشمل العربى وإعطاء زخم جديد للعمل العربى فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجهها المنطقة العربية والأزمات الضاغطة التى تفرضها الأوضاع العالمية، والتى تحتم على الدول العربية مزيدا من التنسيق والتقارب، والتوصل الى آليات تتيح التعامل الناجع مع التحديات المستجدة على الصعيد الدولى.

وأعرب أبو الغيط عن شعوره بالارتياح لمدى جدية وكفاءة الترتيبات الجزائرية استعدادا للقمة العربية، مشيدا باشراف الرئيس تبون المباشر على الأمر.

وأوضح رشدى أن الأمين العام للجامعة حرص على تهنئة الرئيس كذلك بالمصالحة الفلسطينية التى نجحت الجزائر فى احتضانها، آملا أن تلتزم مختلف الفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه وتنفذه.