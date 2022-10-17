مقتل 2 من قوات حفظ السلام إثر انفجار بـ مالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالى "مينوسما"، اليوم الإثنين، مقتل اثنين من أفرادها، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة لدى عبور مركبة كانوا يستقلونها فى منطقة "كيدال" شمالى مالى.





وذكرت البعثة - فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه "قُتل اثنان من حفظة السلام التابعين لمينوسما اليوم، عندما اصطدمت مركبتهم بعبوة ناسفة يدوية الصنع خلال دورية للبحث عن الألغام واكتشافها فى تيساليت، بمنطقة كيدال". وأضافت "تسبب هذا الهجوم أيضًا فى إصابة 4 من حفظة السلام بجروح خطيرة"، مشيرة إلى أنه منذ بداية عمل البعثة فى عام 2013، أودت العبوات الناسفة اليدوية الصنع بحياة 74 من أفراد قوات حفظ السلام.

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