الفلبين تعلن تراجع إصابات كورونا بنسبة 7%

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه فى الفترة من 10 وحتى 16 أكتوبر الجارى، سجلت البلاد 15 ألفا و314 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أى ما يعادل فى المتوسط 2188 حالة فى اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى 690 أو 9.6 % من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون فى المستشفيات فى حالات خطيرة وحرجة حتى يوم أمس.

يشار إلى أنه تم تطعيم حوالى 73.4 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية.