السفارة الأمريكية بأوكرانيا تعلق على الهجوم الروسى الأخير

جدة - نرمين السيد - وأشار أحد أعضاء مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا إلى أن الجيش الأوكرانى ينشر حاليا أفضل المقاتلين المدربين فى بولندا وبريطانيا، فضلا عن معدات عسكرية قرب حدود المقاطعة مع خيرسون.

من جانبها، نددت السفارة الأمريكية فى كييف بالهجوم الذى وقع، فى وقت سابق اليوم الإثنين، فى العاصمة الأوكرانية كييف بواسطة طائرة بدون طيار من طراز كاميكازى، مشددة على أن دعم واشنطن لكييف سيستمر.

وكتبت السفارة الأمريكية، فى تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، "تستمر الهجمات الروسية اليائسة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، ونشيد بصمود الشعب الأوكرانى، ونؤكد دعمنا المستمر له مهما طال الأمر".

وفى السياق، أعلن نائب رئيس المكتب الرئاسى الأوكرانى كيريلو تيموشينكو ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسى على كييف إلى ثلاثة قتلى على الأقل، موضحا أنه تم إنقاذ 19 شخصا من تحت أنقاض المبنى، وأن أعمال البحث والإنقاذ لازالت مستمرة.