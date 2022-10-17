عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الصحفيين

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس -فى بيان صحفى- أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية، خصوصا فى المنطقة الشرقية منه.
وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدت بالدفع على عدد من المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى أثناء تواجدهن أمام باب السلسلة، وتمّ طردهن من المنطقة ومن شوارع البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأضافت أن المُرابطات تعرضن أيضا أثناء تواجدهن فى "طريق المجاهدين" قرب باب الأسباط لاستفزازات من المستوطنين وقوات الاحتلال التى أبعدتهن بالقوة إلى خارج البلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وحائط البراق.
واعتدت قوات الاحتلال على مجموعة من الصحفيين فى البلدة القديمة كانوا يقوموا بتغطية الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداء على المربطات.
وأطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيرة فوق الأقصى لمسحه وتأمين اقتحام المستوطنين.
وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ومنعت من هم دون الـ 50 عامًا من المرابطين والمرابطات من الدخول إليه، لتأمين اقتحامات المتطرفين فى "عيد العرش" اليهودى.
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