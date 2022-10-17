الحكومة الفرنسية تطالب بوقف الإضراب لإنهاء أزمة الوقود

جدة - نرمين السيد - حث وزيرا الاقتصاد والمالية الفرنسى "برونو لومير" والنقل "كليمان بون" على وقف إضراب أعضاء النقابات العمالية، الذى أضر بشدة بإمدادات الوقود لمحطات الخدمة على مستوى البلاد.





ودعا وزير الاقتصاد الفرنسى -فى حوار خاص لقناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين- إلى تحسين الوضع فى محطات خدمات الوقود، واصفا الإضراب الراهن للكونفدرالية العامة للعمل فى عدة مصاف ومستودعات تابعة لشركة "توتال إنرجى" الفرنسية والتى أضرت بإمدادات الوقود فى فرنسا، بـ"غير المقبول وغير المنطقى".

وشدد الوزير الفرنسى على ضرورة وجود تحسن واضح على جبهة الوقود هذا الأسبوع لأن "فى الديمقراطية، ليست الأقلية هى التى تملى قانونها"، مشيرا إلى أن نهاية الإضراب فى "إيسو-إكسون موبيل" سيؤدى إلى إمداد أفضل بمحطات الخدمة هذا الأسبوع.

من جانبه، قال وزير النقل الفرنسى "كليمان بون" - لإذاعة "فرانس إنتر" الإخبارية الفرنسية - إنه من المحتمل ألا يعود الوضع فى محطات الوقود الفرنسية إلى طبيعته قبل الأسبوع المقبل، مضيفا بالقول: "ما زلنا نعاني"، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية دعت مرة أخرى إلى إنهاء هذا الصراع الاجتماعى وأن المخرج الوحيد الملموس من هذه الأزمة هو إنهاء الإضراب.

بدوره، أكد "إيريك سيلينى" من الاتحاد العمالى العام فى فرنسا، تجدد الإضراب فى 5 مصاف ومستودعات تابعة لشركة "توتال إنرجى" الفرنسية للمطالبة برفع الأجور بشكل يعكس الزيادة فى التضخم، موضحا أن الإضراب تجدد فى منطقة "نورماندى" و"دونج" و"لاميد" و"فيزين" و"فلاندر" وأن الإدارة لا تبدو مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتفيد بيانات حكومية بأن واحدة من كل ثلاث محطات وقود على مستوى البلاد لم تتلق الإمدادات المقررة فى الأيام القليلة الماضية. وزادت نسبة محطات الوقود التى لم تتلق الإمدادات المقررة فى بعض مناطق شمال البلاد وأنحاء باريس.

يذكر أن الحكومة الفرنسية قد أصدرت أمرا لبعض عمال مصافى النفط الأربعاء الماضى، بضرورة العودة إلى مواقع عملهم، فى محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص فى البنزين والديزل، ولكن عمال مصافى النفط المضربين صوتوا لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجى.

يشار إلى أن فرنسا تشهد منذ أسابيع عدة إضرابات فى مصافى التكرير ومستودعات الوقود، بدعوة من النقابات العمالية التى تطالب بزيادة فى الأجور، إذ تواجه أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية مشكلات فى الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعدما تسببت الإضرابات فى تعطيل العمليات فى أربع من مصافى التكرير الرئيسية فى البلاد.