الرئيس الأوكرانى يتهم موسكو بإرهاب المدنيين

جدة - نرمين السيد - اتهمت أوكرانيا، اليوم الإثنين، روسيا بإرهاب المدنيين فى أوكرانيا، بينما أعلنت روسيا تدمير العشرات من الطائرات الأوكرانية المسيرة فى المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.





واتهم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- روسيا بإرهاب المدنيين فى أوكرانيا، مشددا على أن ذلك لن يحطم عزيمة الشعب الأوكرانى. وقال زيلنسكى "ليلًا ونهارًا، يتم إرهاب المدنيين.. صواريخ وطائرات كاميكازى المسيرة تهاجم أوكرانيا بالكامل، وتم قصف مبنى سكنى فى كييف.. روسيا يمكنها مهاجمة المدن الأوكرانية، لكنها لن تتمكن من تحطيم عزيمة شعبها أو الحيلولة دون تحقيق النصر". من جهتها، ذكرت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الأوكرانية -فى بيان- أن وحدات من القوات المسلحة قامت بتدمير 11 طائرة بدون طيار من طراز "كاميكازى" تابعة للقوات الروسية هذا الصباح.

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