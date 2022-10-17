الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية ضد ميليشيا الشباب

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش أجرى عملية تمشيط واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار فى المناطق التى سيطر عليها مساء أمس ومنها: مُكاطيرى، وشنلو، وطقحو، وجميعو، وحوادكى، بالإضافة إلى مناطق أخرى تم تحريرها من العناصر الإرهابية.

وأكد ضباط فى الجيش الصومالى مواصلة العمليات العسكرية حتى يتم تصفية جميع مناطق شيبلى الوسطى من العناصر الإرهابية.

يذكر أن جميع محافظات الصومال تشهد عمليات عسكرية ينفذها قوات الجيش الصومالى والمقاومة الشعبية، ما أسفر عن تحرير عدة مناطق من ميليشيا الشباب الإرهابية.