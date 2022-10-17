العالم اليوم - السعودية توقع اتفاقيات مع جنوب أفريقيا بقيمة 15 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر السعودية توقع اتفاقيات مع جنوب أفريقيا بقيمة 15 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - وقعت المملكة العربية السعودية عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جنوب أفريقيا بقيمة تقديرية تتجاوز 15 مليار دولار.

وأعلنت السعودية في بيان، الاثنين، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل قطاعات مختلفة، بما فيها قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة رسمية قام بها رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى السعودية.

وفي مجال الطاقة، اتفق البلدان على بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من مجالات الطاقة، ومنها البترول والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، ومجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الذرية، إضافة إلى تطوير المشروعات من هذه المصادر.

كما أوضحت السعودية في بيان لها أن الاتفاقيات تشمل تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين، والابتكار والتقنيات النظيفة لإدارة انبعاثات الموارد الهيدروكربونية، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلال الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.

كما امتدت الاتفاقيات لتشمل جوانب الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعات الغذائية.