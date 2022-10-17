واشنطن: نعمل مع أى حكومة عراقية تعكس رغبة الشعب

جدة - نرمين السيد - أعلنت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون العراق والدبلوماسية العامة جينيفر جافيت، أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم جميع أوجه الدعم لرئيس الجمهورية العراقى الجديد ورئيس الحكومة المكلف، مؤكدة أن واشنطن ستعمل مع أى حكومة تعكس رغبة الشعب العراقى والدفاع عن سيادته.





وقالت المسؤولة الأمريكية - "إن انتخاب مجلس النواب العراقى، لرئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وتعيين رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السودانى خطوة هامة لتشكيل الحكومة فى العراق". وأضافت أن واشنطن تتطلع إلى حكومة عراقية تنفذ أجندة علاقات طموحة وواسعة فى الشراكة الثنائية المهمة والاستراتيجية، مؤكدة أن الأولوية لدى الولايات المتحدة هى بقاء الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجية التى تم التفاوض بشأنها فى 2021، وأشارت إلى أن واشنطن تتطلع إلى الالتزام بها باعتبارها اتفاقية واسعة وطموحة.

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