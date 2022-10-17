نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 17 أكتوبر 2022 01:14 مساءً - دوت الخليج :- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، بتوصل الجمهورية اللبنانية الشقيقة وإسرائيل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بجهود أمريكية مكثفة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أهمية هذا الاتفاق الذي سيمكن لبنان الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي مساعدة لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الأردن يدعم كل الخطوات التي تصب في مصلحة لبنان الشقيق وتكرس الأمن والاستقرار، ويقف بالكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة كل التحديات.

وأشاد الناطق الرسمي بالجهود المتواصلة والدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة في جهود التوصل لهذا الاتفاق.