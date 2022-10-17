لبنان.. ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع والوقود

جدة - نرمين السيد - شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية ارتفاعا ملحوظا، لتسجل مستويات غير مسبوقة على الإطلاق، وهو ما انعكس على أسعار الوقود بجميع أنواعه بجدول التسعير الصادر صباح اليوم الإثنين، إضافة إلى زيادة ملموسة فى أسعار السلع التى يتم تسعيرها بالليرة اللبنانية.





وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم فى السوق غير الرسمية حاجز الـ 40 ألف ليرة للدولار الواحد حيث سجل سعر البيع 40200 ليرة للدولار فيما وصل سعر الشراء إلى 40100 ليرة للدولار الواحد، وهو السعر الذى يتم على أساسه تسعير المشتقات البترولية بشكل متغير وفقا للزيادة أو النقصان فى سعر الصرف، كما يتم على أساسه تسعير أغلب السلع فى البلاد مع إضافة الهوامش التى تؤمن التجار من التقلبات المفاجئة فى سعر الصرف.

بينما استقر سعر صرف الدولار على منصة صيرفة الرسمية عند حد 29800 ليرة لكل دولار وهو السعر الذى يتم على أساسه تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت والمسعرة بالدولار، بالإضافة إلى تسعير الدولار فى عمليات استيراد الأدوية.

وعلى مستوى البنوك، استقر سعر الصرف عند حد 8 آلاف ليرة للدولار لأصحاب الودائع البنكية بالعملات الأجنبية والراغبين فى سحب قيم محددة من حساباتهم حيث تجرى عمليات السحب بالدولار، فيما يتم استلام الأموال بالليرة وفقا لسعر صرف 8 آلاف ليرة، وفى المعاملات الرسمية بالبنوك، يظل سعر الصرف ثابتا عند حد 1507 ليرات للدولار الواحد.

وعلى مستوى الوقود، شهدت أسعار جميع المشتقات البترولية صباح اليوم ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعية 95 و98 أوكتان بقيمة 7000 ليرة لتصبح 737 ألف ليرة و754 ألف ليرة على التوالي، كما زاد سعر صفيحة المازوت بمقدار 9000 ليرة ليسجل 884 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر قارورة الغاز بقيمة 3000 ليرة لتصبح بـ440 ألف ليرة.

وفى الأسواق، انعكس ارتفاع سعر صرف الدولار على السلع التى زادت بقيم متفاوتة لتسجل جميعها مستويات غير مسبوقة متأثرة بارتفاع سعر الصرف فى السوق غير الرسمية والذى يتم الاعتماد عليه فى التسعير، فيما ظلت أسعار السلع المعمرة والعقارات والسيارات مقومة بالدولار.