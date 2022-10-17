العراق يعلن القبض على إرهابيين شمالى بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان لها - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "قوة من اللواء (22) فرقة المشاة السادسة ضمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب، وعقب جمع المعلومات تم رصد تحركاتهم والقبض عليهما ضمن منطقة (أبو متعب) شمالى بغداد".
وأشارت إلى أن "الإرهابيين تم إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".
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