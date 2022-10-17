اليونيسف: حرب أوكرانيا ألقت بأربعة ملايين طفل فى براثن الفقر

جدة - نرمين السيد - قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الإثنين، إن حرب أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية ألقت بأربعة ملايين طفل فى براثن الفقر فى أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.





وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية -فى بيان صدر عن المنظمة- أن "الأطفال يتحملون العبء الأكبر من الأزمة الاقتصادية التى سببتها الحرب فى أوكرانيا"، موضحة أن الصراع وتزايد التضخم أديا إلى الدفع بأربعة ملايين طفل إضافى فى أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى إلى الفقر، بزيادة قدرها 19 % منذ عام 2021، فالأطفال الروس والأوكرانيون هم الأكثر تضرراً منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى فبراير الماضي.

وأوضح اليونيسف أن "روسيا تمثل ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية فى عدد الأطفال الذين يعيشون فى فقر بسبب حرب أوكرانيا وأزمة تكلفة المعيشة فى جميع أنحاء المنطقة، إذ بات 2.8 مليون طفل إضافى يعيشون الآن فى أسر تحت الفقر الخط"، مضيفة أن الضرر الذى لحق بالاقتصاد الروسى جراء العقوبات الغربية جنباً إلى جنب مع عدد سكانها الكبير أديا إلى تفاقم الآثار.

وجاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية التى قالت المنظمة إنها "موطن نصف مليون طفل آخر يعيشون فى فقر، وهى ثانى أكبر نسبة"، وتليها رومانيا التى زاد فيها عدد الأطفال الذين يعيشون فى حالة فقر بمقدار 110 آلاف طفل.