عاجل- أول تعليق للرئيس العراقى الجديد بعد تسلمه مهامه

جدة - نرمين السيد - وقال رشيد، أتمنى للجميع النجاح فى المرحلة المقبلة نحو عراق قوى ومستقر، مؤكدا التزامه بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية.

وأضاف الرئيس العراقى، نأمل فى تشكيل حكومة قوية فى أسرع وقت ممكن، كما سأسعى إلى علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولى، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان رشيد أدى اليمين رئيسا للعراق يوم الخميس الماضى، بعد انتخابه من البرلمان، وكلف مرشح الإطار التنسيقى محمد شياع السودانى بتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن رشيد انتخب رئيساً للجمهورية، بـ162 صوتاً مقابل 99 للرئيس برهم صالح، و8 أصوات باطلة.