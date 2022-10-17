بريطانيا: روسيا تواجه مشكلات لوجستية أكثر حدة نتيجة انفجار جسر القرم

جدة - نرمين السيد - قالت وزراة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، إن المشكلات اللوجستية التى تواجهها روسيا فى جنوب أوكرانيا باتت على الأرجح "أكثر حدة" نتيجة الانفجار الذى شهده جسر القرم فى 8 أكتوبر الجارى.





وأوضحت الوزارة - فى سياق تحديثها الاستخباراتى اليومى بشأن الوضع فى أوكرانيا - أن جهود إصلاح جسر كيريتش الذى يربط شبه جزيرة القرم بباقى الأراضى الروسية لا زالت مستمرة وتم فتحه أمام مرور بعض السيارات، لكن طابورا طويلا من شاحنات البضائع المنتظرة ما زال متكدسا عند المعبر. وأشارت - بحسب ما جاء فى التحديث المنشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على منصة "تويتر" - إلى تزايد القوات الروسية العاملة فى جنوب أوكرانيا على الأرجح من "تدفق الإمدادت اللوجستية عبر ماريوبول فى محاولة لتعويض انخفاض الطاقة الاستيعابية لجسر كيريتش"، لافتة إلى أنه فى ظل هذه الأوضاع والضغط الواقع على القوات الروسية فى خيرسون، يصبح إقليم زابوريجيا شيئا فشيئا أكثر أهمية للتواجد الروسى، فمدينة ميليتوبول التابعة للإقليم تستضيف تواجدا كبيرا للطيران الروسى.

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