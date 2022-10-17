العالم اليوم - شاهد هدف صلاح.. هزم إيدرسون وأحرج كانسيلو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 11:25 صباحاً - أشعل هدف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حماس جماهير "الريدز" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز على مانشستر سيتي 1-0 على ملعب آنفيلد في إطار الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

وعاد ليفربول إلى طريق الانتصارات بعد 3 جولات (خسارة من أرسنال وتعادلين مع إيفرتون وبرايتون)، حيث أصبح رصيد "الريدز" (13 نقطة) في المركز الثامن من 9 مباريات.

بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة، ليتلقى بطل الدوري الإنجليزي خسارته الأولى هذا الموسم، ويصبح السيتي في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي تغلب على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

صلاح يهزم إيدرسون

وسلطت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الضوء على هدف صلاح، قائلة: "صلاح يهزم إيدرسون".

وأشارت الصحيفة، أن الحارس البرازيلي استطاع أن يمنع هدفًا عن طريق صلاح قبل أن يكرر الأخير محاولته ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 76.

وبحسب الصحيفة، فإن ملعب آنفيلد لا يزال الملعب الأصعب على بيب غوارديولا نظرًا لتعرضه لخسارة جديدة في معقل ليفربول رغم النتائج السيئة التي يقدمها "الريدز" في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن أرسنال يعتبر أكبر المستفيدين من خسارة مانشستر سيتي، حيث أصبح بين الفارق بين "الغانرز" والسيتي 4 نقاط.

كما أشارت صحيفة "تيلغراف" إلى أن مشجعين ليفربول ألقوا "عملات معدنية" على بيب غوارديولا وهو ما أثار غضبه خلال أحداث المباراة بجانب احتمالية وجود تحقيق من جانب رابطة الدوري الإنجليزي.

الصحيفة انتقلت أيضا للحديث عن هدف صلاح والذي استغل خطأ كانسيلو، ليحقق "الريدز" فوزًا ثمينًا على مانشستر سيتي.